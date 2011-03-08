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Ekonomi

3. köprü ihaleye çıkarıldı

İstanbul Boğazı'na yapılacak olan 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ihaleye çıkarıldı.

08 Mart 2011 02:00

T24 - İstanbul Boğazı'na yapılacak olan 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ihaleye çıkarıldı.

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün ihaleye ait duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre, 3. Boğaz Köprüsünün de içinde yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi, 23 Ağustos 2011 tarihinde saat 14.30'da Karayolları Genel Müdürlüğünde ''kapalı teklif alma usulüne'' göre gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olarak belirlenen ihalede, istekliler ihale dosyasını, 22 Mart 2011 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında görebilecekleri gibi, aynı yerden bedeli karşılığı satın alabilecekler.

İhaleye katılacak firmalar teklif mektuplarını, ihale tarihinin 7 gün öncesinden başlamak üzere 23 Ağustos günü saat 14.00'e kadar İhale Komisyon Başkanlığına verecekler.


Kuzey Marmara otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi; finansmanının temini, projelendirme, yapım, işletme, işletme süresi boyunca her türlü bakım, onarım ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden arındırılmış olarak bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak idareye devredilmesi işlerini kapsıyor.

Güzergahı, ''Garipçe ve Poyrazköy'' olarak açıklanan Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin uzunluğunun 414 kilometreyi bulması bekleniyor.


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