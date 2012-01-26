-3. köprü ihalesinde geri sayım ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, köprü ve köprünün Avrupa ve Asya yakasındaki toplam 60 kilometrelik yol ile bağlantı yollarının Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacağını, geriye kalan yolların da bütçe imkanlarıyla eş zamanlı tamamlanacağını söyledi. Bakanlık toplantı salonunda Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi Uygulama Sözleşmesi imza töreni sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yıldırım, İstanbul'a yapılacak 3. köprünün ihalesinin tekrar yapılacağını belirterek, projede yapılan değişikliği şöyle anlattı: ''Önce köprü ve otoyolun tamamı Yap-İşlet-Devret ile planlanmıştı. Ancak yaptığımız değişiklikle birlikte köprüyü ve köprünün Avrupa ve Asya yakasındaki toplam 60 kilometrelik yol ile bağlantı yollarını Yap-İşlet-Devret ile devam edeceğiz. Geriye kalan yolları da kendi bütçe imkanlarımızla eş zamanlı tamamlayacağız. Nisan ayında teklifleri alacağız. Bağlantı yollarıyla toplam 95 kilometrelik yol olacak.'' Köprünün Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak kısmın maliyetinin ne olacağının sorulması üzerine Bakan Yıldırım, ihaleye gelecek tekliflerle belli olacak ihale bedelinin, daha önceki ihalenin yarısı mertebesinde olduğunu kaydetti. İstanbul'da yapılacak 3. köprünün zaman ve mali katkılarıyla ilgili soruya da Yıldırım, şu anda İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerinin hizmet verdiğini ifade etti. Bunların toplam günlük trafiğinin 450 binin üzerinde olduğunu anlatan Yıldırım, ''Buna rağmen sabah ve akşam yoğun saatlerde ortalama 1 dakikalık mesafeyi araçlar 45 dakikada katedebiliyorlar. Bu gecikme, daha fazla yakıt daha fazla zaman kaybı, daha fazla iş gücü kaybı ve daha fazla çevre kirliği demek. Bu kayıpların parasal tutarı 1 yılda 3,5 milyar Türk lirası. Bu bile tek başına 3. köprünün ne kadar elzem hale geldiğini göstermeye yeter'' diye konuştu.