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Çevre

3. köprü açılışı Ağustos'a kaldı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, köprünün Nisan ayında açılacağını açıklamıştı

18 Ocak 2016 18:53

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Nisan ayında açılacağı söylenen üçüncü köprünün Temmuz-Ağustos gibi açılışa hazır hale geleceğini belirtti.

İHA’nın haberine göre Binali Yıldırım, 3. havalimanının ilk etabının da 2018'de açılacağını söyledi. Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

"3. köprü aslında önümüzdeki Mayıs gibi bitiyor ancak devam eden yollar var. 115 kilometre bağlantı yolları ile 225 kilometreyi buluyor bunlar tamamen bittikten sonra açalım diye bir karar aldık. Dolayısıyla Temmuz-Ağustos gibi açılışa hazır hale gelecek. Binali Yıldırım, Kanal İstanbul projesinin ve hazırlık çalışmalarının bu yıl hızlanacağını ifade etti. Projenin yılsonuna kadar ihalesinin yapılması planlanıyor.

 

“Havalimanında ilk etap Şubat 2018'de hazır”

 

3. havalimanı da tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz bu dünyanın en büyük havalimanı birinci etabı 26 Şubat 2018'de açılmış olacak. Ondan sonra iki etabı daha var. Onlar da alınacak. Bittiğinde 150 milyon dünyanın en büyük havalimanı olacak"

3. köprünün yapımı için Kuzey Ormanları'nda ağaçların kesilmesi, Kuzey Ormanları Savunması tarafından protesto edilmişti.

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