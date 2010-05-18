3. köprü 2.5 ayda yapılacak

T24- İstanbul'a yapılması planlanan 3. köprüyle ilgili plan çalışmalarının 2,5 ayda tamamlanacağını öngördüklerini ifade eden Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ardından ihale çalışmalarının başlayacağını bildirdi.





İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) gerçekleştirilen "Türk Bölgesel Yolcu Uçağı Çalıştayı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, İstanbul'da yapılması planlanan 3. köprü çalışmalarına ilişkin soruya, "Şu anda plan çalışmaları yapılıyor. 2,5 ayda bu işlemlerin tamamlanacağını düşünüyoruz. Ondan sonra ihaleye çıkılacak. Bunun ilanları yapılacak. İhale değerlendirmeleri yapılacak. İhaleyi kazanan firmayla sözleşme yapılıp iş başlayacak. Süreç başlamıştır. Ne kadar hızlı gideceği işlerin tamamlanmasına bağlı, kamulaştırmalar var. Amacımız bu yıl içinde ihaleyi gerçekleştirmek" yanıtını verdi.