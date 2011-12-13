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3 kıza cinsel istismara 28 yıl hapis İZMİR (A.A)

13 Aralık 2011 19:12

-3 kıza cinsel istismara 28 yıl hapis İZMİR (A.A) - 13.12.2011 - İzmir'in Buca ilçesinde iki yıl önce yaşları 18'den küçük üç kıza, iş yerinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mağdur olan çocuklar, psikolog eşliğinde ifade vererek, sanığın kendilerine porno içerikli film izlettiğini ve istismarda bulunduğunu anlattı. Tutuklu sanık Y.E. (48) kendisine iftira atıldığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.  Mahkeme heyeti, sanığı cinsel istismarda bulunmak suçundan 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.  Ayrıca sanık hakkında, küçük kızlara yönelik cinsel amaçlı özgürlüğü kısıtlama suçundan dava açılmadığından, bu suçtan da dava açılması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.  Sanık avukatı, kararı temyiz edeceklerini belirtti. Buca'da 2009 yılında su satış bayisi bulunan evli Y.E, iş yerinde 11, 14 ve 15 yaşındaki üç kız çocuğuna porno film izletip, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çocukların ailelerinin şikayeti üzerine tutuklanmıştı.

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