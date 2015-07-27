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3 kişilik eylemde 4 gözaltı

İzmir'de eylem yapan 3 öğrencinin yanı sıra polisin müdahalesine tepki gösteren bir vatandaş da gözaltına alındı

27 Temmuz 2015 21:11

İzmir'de Öğrenci Kollektifleri üyesi 3 genç, cumartesi günü evlerinde gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması için İzmir Valiliği önünde eylem yaptı. Polis 3 eylemciyi ters kelepçe takarak ve boyunlarından bastırarak gözaltına aldı.  Polislere "Bu kadar sert davranmayın" diyerek tepki gösteren bir vatandaş da eylemcilerle birlikte gözaltına alındı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, İzmir’de evlerinden gözaltına alınan arkadaşları için eylem yapmak isteyen Öğrenci Kolektifi üyesi 3 genç ellerinde, 'AKP Besliyor İŞİD Katlediyor', 'Barış İçin Savaşacağız' dövizleri ile İzmir Valiliği önüne geldi.

3 kişiden kadın eylemci, arkadaşlarının İzmir Valisi'nin emri ve keyfi uygulamaları ile evlerinde gece gözaltına alındığını öne sürerek yanında getirdiği kırmızı boyayı meydana saçtı. Polis, olaya müdahale etti. Gözaltı sırasında 3 eylemciyi yere yatıran, ters kelepçe takan, bu sırada da boynundan bastıran polise çevredeki vatandaşlardan bazıları "Bu kadar sert davranmayın" diye tepki gösterdi.

Bu arada meydanda bu duruma tepki gösteren 1 genç daha gözaltına alındı. Eyleme müdahale eden bir sivil kadın polisin de kadın göstericinin arkasından saçını çektiği görüldü. 

 

 

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