-3 KİŞİ 5 ARTI 1 BİLDİ ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi 204 bin 822 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. 495. haftanın kazandıran numaraları 3, 4, 8, 19, 33 + 6 olarak belirlendi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 27 kişi 2 bin 69 lira 40'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 302 kişi 185 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 103 kişi 18 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 994 kişi 9 lira 80'er kuruş, 3 bilen 129 bin 880 kişi 2 lira, 2 artı 1 bilen 93 bin 159 kişi 2 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 309 bin 322 kişi 1 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Kırklareli-Lüleburgaz, Kırşehir ve Denizli merkezden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 862 bin 18 lira 19 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 117 bin 210 lira 91 kuruş, KDV olarak 741 bin 977 lira 31 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 413 bin 781 lira 82 kuruş aktarılacak.