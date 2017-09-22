3 kilo esrarla yakalandı adliyeye çocuğuyla götürüldü

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da teknik takip sonucu harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kilo 110 gram esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Z.G. ve yanında küçük yaşta çocuğu bulunan kadın şüpheli G.G. adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Diyarbakır\'dan Bursa\'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kestel İlçesi\'nde şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Ankara Caddesi\'ndeki takipte şüpheliler; M.Z.G. ve G.G. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde 3 kilo 110 gram esrar ele geçirilirken, M.Z.G. ve G.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheli G.G.\'nin küçük yaştaki çocuğu da annesiyle birlikte adliyeye götürüldü.



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