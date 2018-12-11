3 kilo altın çalıp, bebek arabasına koyarak, kaçan 2 kadın yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, girdikleri evden kasayı açarak, yaklaşık 650 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan Y
11 Aralık 2018 18:44
TUTUKLANDILAR
Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, girdikleri evden kasayı açarak, yaklaşık 650 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan Y.A. ve S.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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