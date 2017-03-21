3 kez müebbet hapsi istenen "darbeci" albay için 31 yıl önce "Askeri öğrenci ve subay olamaz" kararı verilmiş!

Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Bilal Akyüz ve Utku Tosun, 31 yıl önce okulda başlatılan Gülen soruşturmasında şüpheliydi. Akyüz cemaat bağını itiraf etti. Askeri Disiplin Kurulu "Askeri öğrenci ve subay olamazlar" kararı verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Akyüz’ü ‘takip ve kontrol’ altında eğitime devam ettirirken Tosun okuldan atıldı. Tosun'un 'FETÖ’cü bürokrat olduğu ileri sürülürken, Akyüz'ün de darbe girişimi yöneticisi kurmay albay olduğu iddia edildi. Ankara Başsavcılığı iddianamesinde, Akyüz hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Utku Tosun, 17-25 Aralık’tan sonra başlatılan 'FETÖ' operasyonları kapsamında 2014’te BDDK'daki görevinden alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ’cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) nasıl örgütlendiği tartışılırken Hürriyet'ten Toygun Atilla, 31 yıl önce devletin içine sızan ‘askeri öğrenciler’den Bilal Akyüz ve Utku Tosun’la ilgili Kuleli Askeri Lisesi’nde yürütülen soruşturmanın detaylarına, Askeri Disiplin Kurulu kararının belgelerine ve ifadelerine ulaştı.

Fethullah Gülen cemaati mensuplarının askeri liselere sızdığına dair bilgiler üzerine 1986’da Kuleli Askeri Lisesi’nde soruşturma başlatıldığında Okul Komutanı Yaşar Büyükanıt’tı. 200’ün üzerinde askeri lise öğrencisi soruşturma geçirdi. O gün şüpheli olarak ifadesi alınan askeri lise öğrencilerinden biri de 4325 numaralı Bilal Akyüz’dü. 16 yaşındaydı. Hazırlık sınıfını geçmiş, lise 1. sınıfa yükselmişti. Kendi el yazısıyla verdiği ifadede Gülen mensupları ile tanışmasını ayrıntılarıyla anlattı. Gittiği ‘Işık Evleri’ni, kod adlı imamları, kendisine verilen ‘Sızıntı’ dergilerini ve dinletilen Fethullah Gülen kasetlerini anlattı. İfadesinin son cümlesi şöyleydi: "Fetullah hocayı bize ‘Bu ülkeyi düzeltecek’ diye tanıttılar. Silahlı Kuvvetler hakkında, ‘Buranın dini açıdan bozuk olduğunu’ söylüyorlardı."

Kara kuvvetleri onay vermedi

Bilal Akyüz o gün ifadesinde Gülen mensubu başka askeri öğrencilerin ismini de verdi. Listenin başında 4180 okul numaralı Utku Tosun vardı. Utku Tosun, kendisini Gülen örgütü ile ilk tanıştıran ve Işık Evleri’ne götüren isimdi. Askeri Disiplin Kurulu, Bilal Akyüz ve Utku Tosun hakkında "Askeri öğrenci ve subay olamaz" kararı vermişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bu kararı Akyüz için bozdu ve 'takip ve kontrol' altında tutulan askeri öğrenci statüsü’nde eğitime devam etmesini istedi. Utku Tosun ise Kuleli’den atıldı.

BDDK’da parlak kariyer

O soruşturma ikisinin de kariyerinde olumsuz etki yapmadı. Sivil hayata geri dönen Utku Tosun, lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirdi. ABD’deki Illinois Üniversitesi’nde ekonomi üzerine eğitimine devam etti. Türkiye’ye döndüğünde Ege Bank ile ilgili soruşturmada görev alan 3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) murakıbından biriydi. BDDK’da Denetim Daire Başkanlığı’na kadar yükseldi. 17-25 Aralık’tan sonra başlatılan 'FETÖ' operasyonlarında 2014’te görevinden alındı.

Albaylığa kadar yükseldi

1986’da Kuleli’den atılmaktan kurtulan, ‘takip ve kontrol altında tutulan askeri öğrenci’ olmasına rağmen kendisini gizlemeyi başaran Bilal Akyüz ise kurmay albay rütbesine kadar yükseldi ve darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde sahneye çıktı. Kalkışmayı yöneten ekipteydi. Ankara Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre ise Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğü’nde görevli kurmay albay Bilal Akyüz, 15 Temmuz gecesi Kara Kuvvetleri temsilcisi olarak Akıncı Üssü’nde bulunuyordu. Darbe girişiminin ardından tutuklandı. Ankara Başsavcılığı iddianamesinde, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

TSK’daki 'FETÖ' yapılanması hakkında tek resmi soruşturma yürüten isim olan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, o dönem askeri lise giriş sorularının cemaatçe çalındığını söylemişti.