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3. KEY hakkı geliyor

Kamuoyunda KEY olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı hesaplarındaki ikinci ödemede yaşanan krize, Başbakan Erdoğan el koydu.

13 Kasım 2009 02:00

Kamuoyunda KEY olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı hesaplarındaki ikinci ödemede yaşanan krize, Başbakan Erdoğan el koydu.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında, Hazine’de yapılan KEY zirvesinde, hak sahiplerine üçüncü kez hak tanınması kararlaştırıldı.

Toplantıda ikinci KEY ödemelerinde yaşanan süre aşım krizinin çözülmesi için yasa tasarısının hazırlanması gerektiği konusunda görüş birliğine de varıldı.

Tasarıda, ikinci KEY ödemesi için gerekli olan hak sahibi listelerini 28 Haziran’a kadar tamamlamayan kamu kurumlarına ek süre verilmesi öngörüldü. Bu süre ile birlikte kamu kurumlarına, üçüncü kez hak tanınmış olacak.

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