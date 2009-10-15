3 kardeşin yürek burkan dramı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde anneleri tarafından terkedilen, babaları ise 3 gün önce ölen yaşları 7 ile 13 arasındaki 3 kardeşin, elektriği ve suyu olmayan tek odalı sıvasız bir evde verdikleri yaşam mücadelesi yürek burktu. Çaresiz durumdaki ilköğretim öğrencisi çocuklara Kaymakam Feridun Cemal Özdemir sahip çıkarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yurdu'na yerleştirilmeleri için çalışma başlattı.

Bodrum'un Mumcular Beldesi'nde 4 çocuk annesi Sergül Ş. (40), bir yıl önce 4 yaşındaki kızı Songül'ü (4) de yanına alarak evi terk etti. Evi terkeden eşini dönmeye ikna edemeyen çiftçi Yusuf Ş., çocukları Nesibe (13), Ali Rıza (11) ve Mehmet (7) Şahin'e hem annelik hem de babalık yaptı. Kalp hastası olan Yusuf Ş., 4 ay önce elektrik kontağından çıkan yangında evi ve eşyalarının yanması üzerine ikinci bir şok yaşadı. Çocuklarıyla ortada kalan Yusuf Ş., köylülerinde desteği ile Gölbaşı Mahallesi'nde yanan evlerinin yerine tek odalı bir ev yaptı. Çocuklarıyla duvarları sıvasız, elektiriği ve suyu oymayan evde yaşamaya başlayan Yusuf Ş., üç gün önce kalp krizinden yaşamını yitirdi.



Babalarını köylülerin yardımıyla belde mezarlığında toprağa veren 3 çocuğa turizmci Nimet Bacaksız ve köylüler yemek verip, eğitimlerini sürdürmeleri için yardımcı olmaya başladı. Turizmci Bacaksız, okullarında başarılı olan çocukların durumunu Kaymakam Feridun Cemal Özdemir'e bildirdi.



‘DEVLETİMİZ ORTADA BIRAKMAZ’



Bunun üzerine harekete geçen Kaymakam Özdemir, çocukların Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilmelerini sağlamak için mahalle muhtarına talimat vererek, gerekli evrak ve kimliklerini istedi. Kaymakam Özdemir, “Çocuklara sahip çıkılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Devletimiz, zor durumdaki üç çocuğu ortada bırakmayacak kadar güçlüdür” dedi.



Babalarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen gözü yaşlı üç kardeşten Nesibe Ş., “Komşularımız olmasa ne yapardık bilmiyorum. Çok zor durumdayız. Okuyup, öğretmen olup, kardeşlerime bakmak istiyorum. Tek isteğimiz, okulumuza devam edebilmek. Bu konuda devletimizin bize gerekli yardımı yapacağını düşünüyoruz” diye konuştu



