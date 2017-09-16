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3 kardeş tartıştıkları sürücüyü dövüp otomobili ile ezdi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları 37 yaşındaki Murat Y

16 Eylül 2017 14:19

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları 37 yaşındaki Murat Y.\'yi dövüp otomobilini gasp ettikten sonra üzerinden geçerek öldürmeye çalışan 2 kardeş gözaltına alındı. Olaya karışan 1 kardeş ise aranıyor.
Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Namık Kemal Mahallesi\'ndeki Nesrin Ongun Sokak\'ta otomobiliyle seyir halindeki oto kiralama işi yapan Murat Y., yolda yaya olarak giden 22 yaşındaki İbrahim O., 17 yaşındaki Ethem O. ve 13 yaşındaki Ural O. kardeşler ile yol verme konusunda tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Murat Y., ile kardeşler arasında kavga çıktı. 3 kardeş, yanlarındaki çantada taşıdıkları pompalı tüfekle tehdit edip dövdükleri Murat Y.\'yi, yerdeyken otomobiline binip, üzerinden geçerek kaçtı. Araç takip sistemi bulunan otomobildekilerin bir benzin istasyonunda yakıt almaya çalıştığı belirlendi. 3 kardeş, otomobili bırakarak kaçtı.
\'HATIRLAMIYORUM\' SAVUNMASI
Güvenlik kamerasına yansıyan olayı araştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden İbrahim O. ile Ural O.\'yu yakaladı. Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen İbrahim O., çok alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını, tartıştığı için Murat Y.\'nin otomobiline taş attığını söyledi. İbrahim O. ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Ural O., silahlı yağma, gasp ve öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Olayda ayakları ve kafasında kırık oluştuğu için ağır yaralanan Murat Y.\'nin hastanede tedavisi sürüyor. Kaçan Ethem O. ise aranıyor.

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