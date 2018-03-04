3 IŞİD üyesi 69 tabancayla yakalandı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, 69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişinin, IŞİD üyesi olduğu iddia edildi.

Akçakale 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, dün Akçakale’nin Kepezli mahallesinden, sınırı yasa dışı yollarla geçerek, Türkiye’ye giren Suriye uyruklu M.B. (22), M.A. (21) ve A.R.’yi (39) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve yanındaki çantalarda yapılan aramalarda; 10 uyuşturucu hap, 69 tabanca ve 95 şarjör bulundu.Gözaltına alınan 3 şahıs Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı.

Polis kaynakları Suriye uyruklu 3 şüphelinin, haklarında yapılan incelemede, IŞİD üyesi olduğu bilgisine ulaşıldığını aktardı. Şüphelilerin örgüt adına planlanan eylemlerde kullanılmak üzere silah ve lojistik teminine aracılık yaptığı belirtiliyor.