-3 İŞÇİNİN CESEDİNE ULAŞILDI EDİRNE (A.A) - 09.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca Köyü'ndeki özel kömür ocağında mahsur kalan 3 işçinin cesedine ulaşıldı. Edirne Valisi Gökhan Sözer, maden ocağı önünde yaptığı açıklamada, Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında çıkan yangın ve sonrasında oluşan göçük nedeniyle ocakta mahsur kalan madencilerin cesetlerine ulaşıldığını söyledi. Olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Sözer, ''2 saat önce göçük tamamen açıldı. Arama ve kurtarma çalışmaları sonunda 12. katta ocağın ağzına 900 metre mesafede maalesef 3 arkadaşımız ölü olarak bulunmuştur'' dedi. Acı haberi alan madencilerin yakınları ile mesai arkadaşları, büyük üzüntü yaşarken Vedat Hamarat'ın babası Ali Hamarat fenalık geçirdi. 112 acil servis ekipleri Ali Hamarat ile fenalık geçiren diğer madenci yakınlarına müdahale etti. Jandarma ekipleri, ocak ağzında geniş önlem alırken, yaşamını yitiren madenciler Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ın cesetlerinin ocaktan çıkarılması bekleniyor.