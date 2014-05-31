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3 inşaat işçisi 16'ınca kattan düştü

Kartal'da, 16 katlı inşaatın en üst katında bulunan iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti

31 Mayıs 2014 20:50

Kartal’da özel bir inşaat firmasının şantiyesinde meydana gelen kazada iddiaya göre, inşaatın 16. katında çalışan 3 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yere çakıldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikisi akraba olan Hasan Doğan ve Sinan Doğan ile Salih Karayalı adlı işçilerin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ölen işçilerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir vatandaş, "3 işçi iskelede çalışırken aşağı düşüp ölmüşler" diye konuştu. 

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