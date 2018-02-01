 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto ederek, terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 13 kişiye yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul TEM ekipleri İstanbul, Diyarbakır ve Ankara\'da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



