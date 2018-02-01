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 3 İLDE TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto ederek, terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen  13 kişiye yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi

01 Şubat 2018 14:10

 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto ederek, terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen  13 kişiye yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. 
İstanbul TEM ekipleri İstanbul, Diyarbakır ve Ankara\'da eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.  


 

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