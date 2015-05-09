3 ilde gıda ürünlerini tarladan tüketiciye getiren aracılar kalkıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 3 ilde başlatacağı pilot uygulamaya göre üreticiler mallarını doğrudan halde satma imkânı bulacak.

Deniz Çiçek'in Habertürk'te yer alan haberine göre, meyve ve sebze fiyatlarının ‘fahiş’ biçimde artmasına neden olmakla suçlanan komisyoncuları devreden çıkaracak yeni bir adım atılıyor. Üretici doğrudan hallerde satış yapacak. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gaziantep, Mersin ve Malatya’yı uygulama için pilot bölge olarak belirledi. Bu illerde bulunan hallerde, üretici aracısız olarak ürününü satacak.

28 dükkan boşaltılacak

Son 4 ayda fiyatı yüzde 78 artan patates başta olmak üzere pek çok meyve ve sebzenin fiyatı dizginlenemiyor. Fiyat artışının nedeni olarak komisyoncular gösteriliyor. İmzalanacak protokolle üreticiler sebze ve meyve hallerinde doğrudan tüketiciye satış yapacak. Tarımsal üretimi önce çıkan Gaziantep, Mersin ve Malatya illerindeki hallerde toplam 28 dükkân boşaltılacak. Bu dükkânlar Tarım Kredi Kooperatifi’ne kiralanacak. Üretici tarlasından topladığı ürünü doğrudan tüketiciye satabilecek. Dükkânlarda her türlü sebze ve meyvenin satılacağı belirtildi.