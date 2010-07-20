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3 İLDE EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU MUĞLA (A.A)

20 Temmuz 2010 16:26

-3 İLDE EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU MUĞLA (A.A) - 20.07.2010 - Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 2 kilogram esrar ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Fethiye ilçeleri ile Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi.  Operasyonlarda yaklaşık 2 kilogram esrar ele geçirildi, uyuşturucuyla ilgili oldukları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.  Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

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