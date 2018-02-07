3 İLDE DÜZENLENEN TERÖR OPERASYONUNDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI





Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6\'sı tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto ederek, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve geçmişte ölen MLKP\'lileri anma programına katılarak örgütün propagandası yaptığı belirlenen 13 kişiye yönelik 1 Şubat\'ta İstanbul, Diyarbakır ve Ankara\'da operasyon düzenlemişti. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6\'sı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 kişi aranıyor.



