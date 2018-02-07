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3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı

07 Şubat 2018 14:41


Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6\'sı tutuklandı. 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto ederek, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve geçmişte ölen MLKP\'lileri anma programına katılarak örgütün propagandası yaptığı belirlenen 13 kişiye yönelik 1 Şubat\'ta İstanbul, Diyarbakır ve Ankara\'da operasyon düzenlemişti. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6\'sı çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 kişi aranıyor. 
 
 

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