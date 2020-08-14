6 ilde 65 yaş ve üzeri için yeni kararlar

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de etkisini artırmaya devam ederken, artan vaka sayılarıyla birlikte risk Malatya, Düzce ve Kahramanmaraş, Yalova, Siirt ve Şanlıurfa'da risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni düzenlemelere gidildi.
Malatya Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir” denildi.
Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirildi.
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, “Koronavirüs salgını ile mücadelede risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze/meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanma getirilmiştir” denildi.
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, düğünler için verilen 3 saatlik izni 2,5 saate indirirken, 65 yaş üstü kişilerin düğünlere katılmasını yasakladı.
Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 2 saat 30 dakika süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına karar verildi.
Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşların, evlenen kişilerin 1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde düğünlere katılmasının yasaklanmasına, mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramların yasaklanmasına karar verildi
Siirt'te sokağa çıkma kısıtlaması
Siirt'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kararda “Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait bilboardların etkin kullanılmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir" denildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Valiliği'nin, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarını duyurduğu açıklamasında “65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.
Yalova
Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00-21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı. Yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.