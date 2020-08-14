6 ilde 65 yaş ve üzeri için yeni kararlar

Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 2 saat 30 dakika süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına karar verildi.

Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşların, evlenen kişilerin 1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde düğünlere katılmasının yasaklanmasına, mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramların yasaklanmasına karar verildi

Siirt'te sokağa çıkma kısıtlaması

Siirt'te İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kararda “Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait bilboardların etkin kullanılmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir" denildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği'nin, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarını duyurduğu açıklamasında “65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Yalova