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3 ilçe belediye başkanı açığa alındı

Mehmet Selim Kurbanoğlu, Mehmet Ali Aydın ve Servet Tunç görevlerinden uzaklaştırıldı

08 Aralık 2016 14:32

İçişleri Bakanlığı, "terör örgütüne üye olmaktan" tutuklanan Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu, Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Hakkari Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç'un görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yenişehir İlçe Kaymakamı Mehmet Özel'in Yenişehir Belediye Başkan Vekilli, Kayapınar İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç'ın Kayapınar Belediye Başkan Vekili, Çukurca İlçe Kaymakamı Mehmet Mut'un ise Çukurca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

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