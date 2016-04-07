Gümüşhane'deki 3 HES'in özelleştirilmesine onay verildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gümüşhane'de bulunan Doğankent, Kürtün ve Torul hidroelektrik santralleri ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine izin verdi.

İhaleyi kazanan Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, Soma Yırca’da termik santral yapmak için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının çıktığı gün yaklaşık 7 bin zeytin ağacını kestiği için kamoyundan tepki çekmişti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazları 1 milyar 225 milyon 100 bin lira ile en yüksek teklifi veren Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışına onay verdi.

İhalede en yüksek ikinci teklifi 1 milyar 225 milyon lira ile Bilgin – Turcas – Yapısan Ortak Girişim Grubu verirken, Aşkale Çimento Sanayii Türk AŞ 1 milyar 193 milyon lira en yüksek üçüncü teklifi veren şirket oldu.

Ayrıca kurul, İzmir'in Bornova İlçesindeki Çamdibi Mahallesi'nde yer alan bin 260,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsamı ve programına alınarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar satış yöntemiyle özelleştirmesine karar verdi.

Termik santral yapımı için Yırca'da yaklaşık 7 bin zeytin ağacı kesilmişti

Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ve taşınmazlarının satıldığı Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, daha önce Soma Yırca’da termik santral yapmak için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının çıktığı gün yaklaşık 7 bin zeytin ağacını kesmesiyle gündeme gelmişti.

Termik santralinin yapımı, Yırca köylülerince sürdürülen direnişin büyümesinin ardından şirket aleyhine açılan davalar ve Danıştay kararı ile engellenmişti.