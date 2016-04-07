T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gümüşhane'deki 3 HES'in özelleştirilmesine onay verildi

Konuyla ilgili tebliğler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

07 Nisan 2016 21:02

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gümüşhane'de bulunan Doğankent, Kürtün ve Torul hidroelektrik santralleri ve bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine izin verdi.

İhaleyi kazanan Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, Soma Yırca’da termik santral yapmak için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının çıktığı gün yaklaşık 7 bin zeytin ağacını kestiği için kamoyundan tepki çekmişti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazları 1 milyar 225 milyon 100 bin lira ile en yüksek teklifi veren Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışına onay verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ

İhalede en yüksek ikinci teklifi 1 milyar 225 milyon lira ile Bilgin – Turcas – Yapısan Ortak Girişim Grubu verirken, Aşkale Çimento Sanayii Türk AŞ 1 milyar 193 milyon lira en yüksek üçüncü teklifi veren şirket oldu.

Ayrıca kurul, İzmir'in Bornova İlçesindeki Çamdibi Mahallesi'nde yer alan bin 260,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsamı ve programına alınarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar satış yöntemiyle özelleştirmesine karar verdi.

 

Termik santral yapımı için Yırca'da yaklaşık 7 bin zeytin ağacı kesilmişti

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ

Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ve taşınmazlarının satıldığı Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, daha önce Soma Yırca’da termik santral yapmak için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararının çıktığı gün yaklaşık 7 bin zeytin ağacını kesmesiyle gündeme gelmişti.

Termik santralinin yapımı, Yırca köylülerince sürdürülen direnişin büyümesinin ardından şirket aleyhine açılan davalar ve Danıştay kararı ile engellenmişti.

 

ETİKETLER

özelleştirmeyırcadirenişitermik santralKolin İnşaatzeytin ağaçlarıkatliam

İlgili Haberler

Yırca'da katledilen 6 bin 666 ağacı koruma görevi köylüye verildi!

Mal Müdürlüğü, kamu bünyesine geçen bu ağaçları korumaları için, onları yaşatmak adına direnen köylülere, yediemin olarak teslim etti

Danıştay'dan Yırca'daki termik santral projesine iptal kararı!

Danıştay 6’ncı Dairesi daha önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti

Yırca'da 6 bin ağaç boşuna mı kesildi!

Danıştay, acele kamulaştırma kararının iptalini onarken, Kolin Grubu da yer değişikliğine gittiklerini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24