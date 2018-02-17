3. havalimanını ilk olarak Erdoğan mı kullanacak; DHMİ'den açıklama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, 3. havalimanının açılışı için hedefin 29 Ekim 2018 olduğunu belirterek, "O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor." dedi.

3. havalimanına ilk olarak 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın ineceğine yönelik bazı haberlerle ilgili bir soru üzerine Ocak, bu konuyla ilgili her türlü hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, "Tabii ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ama biz hazır hale getirdik" diye konuştu.

HT Bloomberg’de yer alan habere göre, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) üyelerinin katılımıyla Florya DHMİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ocak, havacılık sektöründe krizin 2017'de sona ermeye başladığını, yolcu sayılarında yeniden artışın başladığını söyledi.

Rus yolcuların yeniden Türkiye'ye gelmesiyle hızla toparlandıklarını kaydeden Ocak, bu yıl Avrupalı yolcuları çekmek için tur operatörleriyle bazı iş birlikleri yaptıklarını belirtti.

Ocak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapımı süren ikinci pistin 2019 yılında tamamlanacağını dile getirerek, "Ancak ikinci pistin tamamlanmasıyla ne yazık ki hemen 2 pistte hizmete başlayamıyoruz. Çünkü mevcut pist, 2000 yılından itibaren kullanılıyor. Çatlak ve ondülasyonlar var. İkinci pisti ana pist olarak hizmete almaya müteakip asıl ana pisti de onarıma alacağız. Sabiha Gökçen'de iki pist ile hizmet için hedeflenen tarih 2019'un sonunu bulacak." diye konuştu.

Funda Ocak, İstanbul Yeni Havalimanı için dünyanın gözünün üstünde olduğunu, Türkiye'nin başarı öyküsünü bu proje ile herkese göstereceğini ifade ederek, birinci etap inşaatın yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

DHMİ ekibinin bu havalimanına sarf ettiği emeklerin görmezlikten gelinmemesi gerektiğine dikkati çeken Ocak, "Hedef 29 Ekim 2018. O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ocak, yeni havalimanı seferlerinde kullanılacak modern cihaz ile haberleşme ekipmanların hazır olduğunu, yer tesliminden sonra bunların montajının ve kalibrasyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.

"Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje"

Yeni havalimanı hizmete girmeden önce hava sahalarında bazı düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Ocak, "İstanbul Yeni Havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir projedir. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa'ya kadar, anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler." değerlendirmesini yaptı.

Funda Ocak, 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul Yeni Havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü, diğer meydanlarda çalışan deneyimli 25 kontrolörün de burada görev yapacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Sistem ve cihazları temin ettik, usul dizaynlarını yaptık, bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle anlaşma mektuplarını hazırladık. Toplantılarımızı yaptık. 'Eurocontrol' raporlarımızı yaptık, personelimizi tefrik ettik. Biz, İstanbul Yeni Havalimanı devreye girdikten sonra bu hava sahasında artık hazırız ve varız. Bunlar hiç dile getirilmedi, hiç kamuoyunda yansıtılmadı. Bu son derece önemli bir konu. DHMİ, sadece İstanbul Yeni Havalimanı projeleriyle, takibiyle, denetimiyle ve kontrolüyle uğraşmadı. Asıl hava sahasıyla ilgili çok yoğun bir alın teri ve akıl teri akıttı. Bu çalışmalarımız hala devam ediyor. İnşallah, temmuz ayına kadar tüm sistem ve cihazların montajı yapıldıktan sonra uçuş kontrolleri yapılacak."

DHMİ Genel Müdürü Ocak, iki bağımsız pist, 8 milyon metrekarelik kaplamalı saha, 1,4 milyon metrekarelik terminal ve diğer destek binalardan oluşan yeni havalimanının yapımı için 42 aylık sürenin yetersiz olduğunu ancak bu yıl hava şartlarının güzel gitmesinin projenin zamanında bitirilmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

"Biz hazır hale getirdik"

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk olarak 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın ineceğine yönelik bazı haberlerle ilgili bir soru üzerine Ocak, bu konuyla ilgili her türlü hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, "Tabii ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ama biz hazır hale getirdik." dedi.

Gayrettepe-Havalimanı Metrosu'nun 29 Ekim'deki havalimanı açılışına yetişmeyeceğini kaydeden Ocak, "Büyük bir ihtimalle (açılıştan) en geç 7-8 ay sonra burayı hizmete sokmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sefer, Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için de ihale hazırlıkları başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Ocak, bir soru üzerine, yeni havalimanı ikinci etap çalışmalarında planlanan hava trafik kontrol ünitesi kuruluncaya kadar uçakların yaklaşma hizmetlerinin Atatürk Havalimanı'ndan verileceğini, kule hizmetlerinin ise İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki kontrolörler tarafından icra edileceğini belirtti.

Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına taşınma sürecine de değinen Ocak, "29 Ekim oranın tören tarihi, o gün olmaz. 30 Ekim 03.00'te taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim saat 23.55'te taşınma süreci tamamlanacak." dedi.

"IST kodunu da İstanbul Yeni Havalimanı'na verdik"

Ocak, Atatürk Havalimanı için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden (IATA) yeni bir uçuş kodu da aldıklarını aktararak, "ISL, Atatürk Havalimanı'nın yeni uçuş kodu, IST kodunu da İstanbul Yeni Havalimanı'na verdik." bilgisini iletti.

DHMİ Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanı Cengiz Kurt da taşınma sürecini üç bölüme ayırdıklarını, en son aşamada işlemlerde en büyük payın Türk Hava Yolları'na (THY) ait olduğunu, arkasından hava taşımacılığı yapan Türk ve diğer yabancı şirketlerinin geldiğini söyledi.

Kurt, THY'nin 31 Ekim saat 02.00'de uçuşlarını keseceğini, 12 saat süreyle operasyon yapmadan taşınmayı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük havalimanı olduğu için dünyanın en büyük taşınma işlemlerinden biri olacak. Bu bir de karayolu ile olacak. İstanbul gibi son derece yoğun bir trafik üzerinden taşınma olacak. Çok ciddi bir koordinasyon gerekiyor ama herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Güzergahı Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Gişeler üzerinden olacak. Yol güzergahı üzerinde görev yapan belediye, jandarma ile tüm kamu ve kuruluşlar, AKOM'dan koordine edilerek, taşınma yapılacak. Taşınmada gerekirse trafik de kesilebilecek."