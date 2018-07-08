3. havalimanında 28 bin 200 çalışana eğitim

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi açılışı yapılacak olan yapımı devam eden 3. havalimanına taşınma sürecinin kusursuz bir şekilde yapılması için toplam 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı.

ntv.com. tr'de yer alan habere göre, İstanbul'da 2 yıl önce başlayan süreçte haziran ayında tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmeti ve diğer şirketlerin çalışanlarına saha eğitimleri verilmeye başlandı.



3. havalimanına taşınma süreci 30 Ekim gece 03.00'te başlayacak ve 31 Ekim gece yarısında bitecek.



Malzemelerin taşınması için ağırlıklı olarak karayolu kullanılacak. Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanında da sınırli uçuş olacak.



31 Ekim gece yarısından itibaren Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak.