3. havalimanına bağlanacak metro hattının istasyon ve durakları parklar ve yeşil alanlara yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3. havalimanına bağlanacak Sultangazi- Arnavutköy metro hattının istasyon ve duraklarını "kamulaştırma maliyetlerini asgari ölçüde tutmak" için park ve yeşil alanlara yaptıracak. Ağaçların başka yere nakledileceği söyleniyor.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan metro proje dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Metro inşaatı sırasında direkt etkilenen ağaçların ve yeşilliklerin başka yere nakledileceği bildirildi. Bakanlık, önceki gün, dört istasyonluk metro hattına ilişkin, ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verdi.

"Ağaçları taşıyacağız"

İBB’nin proje dosyasında, "kamulaştırma maliyetlerini asgari ölçüde tutmak için, istasyon ve duraklar, park ve diğer yeşil alanlara kaydırılmıştır" ifadeleri dikkat çekiyor. Proje için bazı yan yolların da açılması planlanıyor. Projenin inşaat süresi ise dört yıl olarak öngörülüyor. Hattın bir kısmının Arnavutköy’deki Şamlar Tabiat Parkı’nın altından geçeceği ancak parka yakın bölümün karayoluna yakın olduğu belirtilerek burada zeminin yaklaşık 30 metre altından gidileceği kaydedildi. Tabiat parkındaki flora ve fauna cinslerine zarar verilmeyeceği de kaydedildi.

Nereden geçiyor?

Dosyaya göre metro hattı planlanan Vezneciler - Sultangazi Metro hattının devamı niteliğinde. Sultangazi - Arnavutköy metro hattı Habipler İstasyonu’nu metro durağı ile başlayarak Eyüp, Sultangazi, Başakşehir’den geçerek Arnavutköy, Taşoluk’a varacak. Hat Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyat metrosu ile Halkalı-3. havalimanı metrosuna entegre olacak. Ayrıca yapılması planlanan ‘3 katlı Boğaz geçişi’ne de entegre edilmesi planlanan hattın Habipler, Fenertepe, Arnavutköy, Taşoluk olmak üzere 4 istasyonu bulunuyor. Hattın toplam uzunluğu ise 15.13 km.