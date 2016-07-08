3. havalimanı projesi 'doğurdu'; denize yapılacak liman tartışma yarattı

Doğaya verdiği büyük zarara rağmen inşası süren 3. Havalimanı’na eklenen liman projesi yeni tartışmalara yol açtı. Uçak yakıtlarının denizden ikmali için tasarlanan liman için sığ deniz kazılacak. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu “3. havalimanı cinayetine yeni cinayet daha ekleniyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, uçaklara gerekli yakıtın deniz yoluyla getirilmesi için “İGA İkmal Terminali Projesi” için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi’ (ÇED) süreci başlatıldı. Proje kapsamında gemiler için deniz kazılarak derinleştirielcek, dolgu alanı ve 550 metre boyunda dalgakıran yapılacak. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu sığ denize projenin plandığını belirterek “3 havalimanı cinayetine yeni cinayet daha aklanıyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ra geçtiğimiz günlerde 3. Havaalanı için bir de liman projesi sunuldu. 18 ayda yapılması planlanan proje kapsamında 320 ve 260 metrelik 2 yanaşma terminali yapılacak. 140 bin metrekarelik alanda yapılacak proje kapsamında 550 metre boyunda da doğu dalgakıranı inşa edilecek. 320 metre uzunluğundaki terminale akaryakıt gemileri yanaşacak, diğerine ise akaryaıkıt ni ağırlayacak. 1 terminal için 9.5 metrede olan deniz 17.5 metreye, diğer terminal için 10 metre olan derinlik 15 metreye kadar indirilecek. Toplam kazı sonucu 3 buçuk milyon harfiyat malzemesi çıkacak. İkmal terminalleri 133 milyon 580 bin Türk Lirası maliyetle yapılacak.

Eksik ve hatalı

Mimar Odası Başkanı Eyüp Muhcu projeyi eleştirerek şöyle konuştu:

“Proje tasarlanmış süreci yeni başlıyor. Havalimanı zaten o bölgeyi olumsuz etkiledi. Şimdi liman da, limana ulaşım da kıyı ve orman alanlarını yeni yükler getirecek. Yapılaşma baskısı artacak. Liman yapılacak yerler topoğrafik özellikleri denizin derinliği düşünülerek gerçekleştirilir. Anladığım kadarıyla burası sığ bir deniz. Bilimsel bir çalışma da yapılmadan proje hazırlanmış. Havaalanının zaten yer seçimi yanlıştı. Limanla birlikte olumsuzlar artacak. Bu proje de havaalanı projesinin eksik ve yanlışlarla olduğu anlamına geliyor. Teknik hatalardan da anlaşılıyor. Limanın yapımı sırasında çıkacak dip harfiyatı nedeniyle, bunun taşınması veya bölgede kullanılması da ek olumsuzları beraberinde getirecek.”