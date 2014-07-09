T24 LogoT24 Logo
Gündem

3. havalimanı inşaatında kaza, 1 ölü

Kazanın ardından olay yerine giden haberciler, jandarma ve şirketin güvenlik görevlileri tarafından kazanın yaşandığı alana sokulmadı

09 Temmuz 2014 13:39

3. havalimanı inşaatı şantiyesinde iş cinayetinde Osman Ceylan adlı bir işçi hayatını kaybetti. Şantiyede çalışan iş makinesi operatörü birlikte gölete uçtu. Yapılan aramalar sonucu operatör Osman Ceylan'ın cesedine ulaşıldı.

Doğan Haber Ajası'ndan Ümit Türk'ün haberine göre, Eyüp ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nde bir şantiye alanındaki iş makinesi, içindeki operatörüyle birlikte gölete uçtu. Kaza sonrası iş makinesi tamamen sulara gömüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri iş makinesi operatörünü kurturmak için çalışmalara başladı. 

Yapılan aramalar sonucunda gölete uçan iş makinası operetörünün cesedine ulaşıldı. Osman Ceylan adlı operatörün cesedi göletten çıkarıldı. Olay yerinde inceleme yapan savcı bölgeden ayrıldı. 30' lu yaşlarda olduğu öğrenilen Ceylan'ın cesedi adli tıp kurumuna gönderilecek.

Öte yandan olayın duyulmasının ardından olay yerine giden haberciler, Jandarma ve şirketin güvenlik görevlileri tarafından kazanın yaşandığı alana sokulmuyor. 
 

ETİKETLER

üçüncü havalimanıkazaiş makinesioperatörgölhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24