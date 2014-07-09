3. havalimanı inşaatında kaza, 1 ölü

3. havalimanı inşaatı şantiyesinde iş cinayetinde Osman Ceylan adlı bir işçi hayatını kaybetti. Şantiyede çalışan iş makinesi operatörü birlikte gölete uçtu. Yapılan aramalar sonucu operatör Osman Ceylan'ın cesedine ulaşıldı.

Doğan Haber Ajası'ndan Ümit Türk'ün haberine göre, Eyüp ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nde bir şantiye alanındaki iş makinesi, içindeki operatörüyle birlikte gölete uçtu. Kaza sonrası iş makinesi tamamen sulara gömüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri iş makinesi operatörünü kurturmak için çalışmalara başladı.

Yapılan aramalar sonucunda gölete uçan iş makinası operetörünün cesedine ulaşıldı. Osman Ceylan adlı operatörün cesedi göletten çıkarıldı. Olay yerinde inceleme yapan savcı bölgeden ayrıldı. 30' lu yaşlarda olduğu öğrenilen Ceylan'ın cesedi adli tıp kurumuna gönderilecek.

Öte yandan olayın duyulmasının ardından olay yerine giden haberciler, Jandarma ve şirketin güvenlik görevlileri tarafından kazanın yaşandığı alana sokulmuyor.

