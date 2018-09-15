3. havalimanı inşaatında bugüne kadar kaç işçi hayatını kaybetti?

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, asgari koşulların yerine getirilmediği gerekçesiyle dün (14 Eylül 2018) eylem başlattı. Eylem üzerine güvenlik güçleri, şantiye alanına girdi ve işçilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Gece saatlerinde yüzlerce işçi gözaltına alınarak çevre karakollara götürüldü. Eylem yapan işçilerin "İş cinayetleri çözülsün" talebi, "3. havalimanında şimdiye kaç işçi öldü" sorusunu akıllara getirdi.

3. havalimanındaki işçi ölümlerine dair ilk çarpıcı haber, Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz tarafından şubat ayında kaleme alındı. Haberde, 3. havalimanı inşaatında 400 işçinin öldüğü ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ailelere de 400 bin lira 'sus payı' verildiği iddiaları yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da 3. havalimanı inşaatında 400 işçinin hayatını kaybettiği iddiasını Meclis'e taşıdı. Ağbaba, 3. havalimanı inşaatındaki kazaların araştırılması için komisyon kurulmasını da istedi.

İddialara yanıt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık 31 bin kişinin çalıştığı 3. havalimanı inşaatında, 27 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

T24'e konuşan ve 2 yıla yakın 3. havalimanı inşaatında çalışan bir saha mühendisi ise 1000 kişinin öldüğü iddiasını ortaya attı ve rakamın "iyimser" olduğunu söyledi. 3. havalimanında çalışan bir işçi ise, her gün iki kişinin öldüğünü iddia ederek Duvar'daki haberde şöyle dedi:

“Her gün iki ölü çıkıyor. Her gün yaralı arkadaşlarımız var. Şişli Etfal’de yatıyor bir tane arkadaşımız. Bize yoğun bakımda olduğu söylendi fakat bilgi alamıyoruz.”

"Ölü sayıları teyit edilemiyor"

İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Kadir Kurt ölü sayısını teyit edemediklerini aktararak tarşunları söyledi:



"Biz sendikalar olarak 3. havalimanı inşaatından sağlıklı bilgi alamıyoruz. Ortaya atılan ölü sayıları teyit edilemiyor. Ancak 3. havalimanı ile ilgili olarak hiçbir iddiayı kenara atmam. 3.havalimanı dünkü eylemin taleplerini göz önünde bulundursak koşulları itibariyle ortaya atılan tüm iddiaların karşılığı olabileceği bir şantiye. Örneğin geçenlerde bir servis kazası meydana geldi ve 8 kişinin öldüğü söylendi ancak bu rakam da aşağı doğru çekildi"

"En az 35 işçi hayatını kaybetti"



DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası'ndan Özgür Karabulut ise, ölü sayılarına ilişkin olarak şu bilgiyi verdi:

"En az 35 işçi hayatını kaybetti. Bu teyitli bir rakam. Ancak 400 ve daha üzerindeki rakamlar tam bir iddiadan ibaret. Rakamın büyüklüğü buradaki vahşeti gizlemiyor. 3. havalimanı inşaatında yüzde 100 önlenebilir kazalar yaşanıyor."