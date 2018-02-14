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Yaşam

"3. havalimanı inşaatında 400 işçi öldü" iddiasına ilişkin Çalışma Bakanlığı'ndan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, inşaatta şimdiye kadar 27 işçinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü

14 Şubat 2018 00:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,İstanbul'da yapımı devam eden 3. havalimanı inşaatında bugüne kadar 400 işçinin hayatını kaybettiği ve işçilerin ailelerine para verilerek bu ölümlerin gizlendiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, 27 işçinin hayatını kaybettiğini savundu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’”nin yürüttüğü 3. Havalimanı İnşaatında, çalışmaların başladığı Mayıs 2015 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçimiz hayatını kaybetmiştir.

İlgili projenin başladığı tarihten itibaren görevlendirilen Bakanlığımız İş Müfettişleri, 3,5 milyon metrekare büyüklüğünde ve 30 bini aşkın çalışan bulunan inşaat sahasında denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.”

 

 

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