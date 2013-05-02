3. havalimanı için yarın ihale yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü yetkililerinin, yoğun ilgi dolayısıyla Esenboğa Havalimanı'nda yapılmasını kararlaştırdığı ihale saat 10.00'da başlayacak.

Bugüne kadar ikisi yabancı 17 firmanın şartname satın aldığı ihale, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilecek.

İhalede istekliler, tekliflerini verirken yatırım bedeli, yapım ve işletme süresini dikkate alarak 25 yıllık işletme süresi için DHMİ Genel Müdürlüğüne ödeyecekleri toplam kira bedelinde yarışacak. Teklifler önce teknik anlamda değerlendirilecek, mali ve teknik yeterliliğe sahip olanlar geçerli kabul edilecek. İkinci aşamada da fiyat zarfı açılacak. İşletme süresinde en fazla kira ödemeyi taahhüt eden istekli ihaleyi kazanmış olacak.