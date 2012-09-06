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Ekonomi

3. havalimanı için tarih belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının ilk etabını 2016 yılından itibaren açmayı hedeflediklerini belirtti

06 Eylül 2012 16:35

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "İstanbul'daki 3. havalimanının ilk etabını 2016'dan itibaren açmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının ilk etabını 2016 yılından itibaren açmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldırım; açıklamayı, Airex İstanbul, Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'ndaki konuşması sırasında yaptı.

 

Uzaydan görülebilecek

 

Karadeniz sahiline kurulmasına karar verilen ve yap-işlet-devret modeli ile yapımı planlanan 3. havalimanının ihalesine 2013 yılı bitmeden çıkılacak. Havalimanı, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile entegre olacak.

Yapımında 100 bin kişilik istihdam oluşturacak havalimanı, ayırt edici şekli ile uzaydan görülebilecek.

Arnavutköy-Göktürk-Çatalca yollarının birleştiği kavşaktaki 3.500 hektarlık bölgeye yapılacak havalimanının 6 pisti bulunacak. Dış dokusu Edirne'deki Selimiye Camii'nin İslam-Osmanlı motifinden esinlenerek yapılacak havalimanının, 3. köprü ile aynı sürede bitirilmesi hedefleniyor.

İlk etapta 100 milyon yolcu kapasiteli planlanan havalimanının kapasitesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 120 milyona çıkarılmıştı.

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