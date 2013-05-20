3. havalimanı için imzalar bugün atılıyor

İstanbul'a yapılacak ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak 3. havalimanının sözleşmesi bugün imzalanacak.



3. havalimanının sözleşmesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 80. kuruluş yıl dönümü olan bugün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda imzalanacak.

Havalimanı tamamlandığında, yıllık 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak.

Yapım aşamasında taşeronlar dahil toplamda 5 bin kişi çalışacak.

90 milyon yolcu kapasiteli birinci etabın 42 ayda bitirilerek hizmete açılması, projenin tamamının ise 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

3. havalimanına 22 milyar 152 milyon Euro

Kıyasıya çekişmenin yaşandığı ihalede 25 yıllık kira bedeli için en yüksek teklifi 22 milyar 152 milyon Euro'yla Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu vermiş, ihale, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olmuştu.



Bakan Yıldırım: 90 milyar Lira'ya ulaşacak



İhalenin ardından açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ise, havalimanı için toplam yatırım maliyetinin 10 milyar Euro olduğunu dile getirmişti.

Bakan Yıldırım, "Toplamda yapılacak yatırım 90 milyar Türk Lirası’na ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.