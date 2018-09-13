3. havalimanı için açılan taşımacılık ihalesi iptal edildi

İstanbul'a yapılan 3. havalimanı için düzenlenen taşımacılık ihalesi iptal edildi. İptal gerekçesi olarak 'kamu yararı oluşmaması' gösterildi.

İlk etabının 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşımı sağlam için İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 4 Eylül'de “Bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının” oluşturulması işi için hat kiralama ihalesine çıktı. İhaleyi 475 milyon 488 bin liralık teklif ile HAVAŞ, Altur Turizm ve Free Turizm şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum kazandı. İş kapsamında havalimanı açılış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle, İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılacaktı.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre, ihalenin kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile iptal edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre dün ihaleye katılan firmalara sözlü olarak ihalenin iptal edildiği ve ilerleyen günlerde yeniden ihale tarihinin açıklanacağı bilgisi verildi.