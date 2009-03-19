3 günde, taş atan 33 çocuğa tahliye

Cizre’de polite taş attıkları gerekçesiyle tutuklanan 10 çocuk daha tahliye edildi.



Şırnak'ın Cizre ilçesindeki izinsiz gösteride yaşamını yitiren 12 yaşındaki Yahya Menekşe'nin cenaze töreninin ardından çıkan olaylarda polise taş attıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan 10 çocuk tahliye edildi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen iki ayrı duruşmaya, yaşları 15-18 arasında değişen tutuklu 10 sanık katıldı.



Duruşmada sanıkları, avukatlar Tahir Elçi, Meral Danış Beştaş, Siracettin Irmak ve aynı zamanda yazar olan Ece Temelkuran savundu.



İddia makamı, 6 sanığın yargılandığı ilk duruşmada, sanıkların yakalanmasında yer alan polis memurlarının tanık sıfatıyla dinlenmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. 4 sanığın yargılandığı ikinci duruşmada ise iddia makamı, sanıkların tahliyelerine karar verilmesini talep etti.



Sanık avukatları savunmalarında, mahkeme heyetinden, sanıkların yaşları ve tutuklulukta geçen sürenin nazara alınarak tahliyelerine karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından tutuklu sanık 10 çocuğu tahliye etti.



3 günde 33 çocuk tahliye oldu



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen 2 ayrı duruşmada da Diyarbakır ve Cizre'deki izinsiz gösterilerde polise taşlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle yargılanan 23 çocuk tahliye edilmişti.



Böylece son 3 günde 33 çocuk tahliye oldu.



İddianamede ne deniyordu?





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıkların "terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek" suçunu içeren 314/2. maddesi uyarınca 10'ar yıl, Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 5'er yıl, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/c maddesinde yer alan "dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek" suçundan 8'er yıl olmak üzere toplam 23'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyordu.



Ne olmuştu?



15 Şubat 2008 tarihinde terör örgütü elebaşının yakalanış yıl dönümünde, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde bir grup gösterici, Cizre-İdil kara yolunu trafiğe kapatmış, polisin dağılmaları yönünde yaptığı uyarılara taşla karşılık veren gruba biber gazıyla müdahale edilmişti.



Olaylar sırasında ölen 12 yaşlarındaki Yahya Menekşe'nin 16 Şubat 2008 tarihindeki cenaze töreninin ardından çıkan olaylarda da bazı göstericiler gözaltına alınmıştı.

