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Spor

3. GÜNDE PİSTE 7 TÜRK ATLET ÇIKACAK BARCELONA (A.A)

29 Temmuz 2010 10:09

-3. GÜNDE PİSTE 7 TÜRK ATLET ÇIKACAK BARCELONA (A.A) - 28.07.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 3. gününde 7 Türk atleti piste çıkacak. Şampiyonanın sabahki programında bayanlar 1500 metre seçmesinde Aslı Çakır Alptekin, Sultan Haydar ve Binnaz Uslu, erkekler 200 metre seçmelerinde İzzet Safer yarışacak. Akşam seansında ise erkekler 5 bin metre seçmelerinde Halil Akkaş, Mert Girmalegese ve Kemal Koyuncu piste çıkacak.    Öte yandan, şampiyonanın ilk 2 gününde yarışan 10 Türk atletten sadece bayanlar 10 bin metrede altın madalya kazanan Elvan Abeylegesse başarılı oldu. Bayanlar 10 bin metredeki diğer Türk atleti Meryem Erdoğan 5. olurken, erkekler 10 bin metrede yarışan Kemal Koyuncu 22. olabildi. Pınar Saka (400 metre), Meliz Redif (400 metre), Özge Gürler (400 metre engelli), Birsen Engin (400 metre engelli), Tuncay Örs (400 metre engelli), İzzet Safer (100 metre) ve Binnaz Uslu (3000 metre engelli) seçmeleri geçemeyerek elendiler.    

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