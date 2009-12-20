3 günde 3 ölüm

T24 - Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğunu 3 gün içinde toprağa verdi. 1, 5 ve 7 yaşlarındaki çocukların ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Domuz gribi ihtimali araştırılıyor. Çocukların annesi de yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.



Cuma günüydü. 7 yaşındaki kızı Hedal ile 5 yaşındaki oğlu Sait'in cenazelerini aldı hastane morgundan.



Aradan sadece bir gün geçtikten sonra geride kalan tek evladını da kaybetti.



Şanlıurfalı esnaf Abdülrezzak Ece evlat acısını 3 gün içinde 3 kez yaşadı. Ece'nin daha önce cep telefonuyla görüntülediği çocuklarından Hedal ile Sait geçen hafta rahatsızlandı.



Ufuk Tıp Merkezi'ne götürdü onları.



Ateşler içinde yanan, kusan ve öksüren iki kardeş ilaçlarını içti. Ama ikisi de sabaha çıkamadı.



"Neden öldü çocuklarım?" diye sordu Abdülrezzak Ece. Doktorlar hiçbiri yanıt veremedi.



Çoçuklara içirilen ilaçlara polis el koydu. Domuz gribi ihtimalini araştırmak üzere çocuklardan alınan kan örnekleri Adana'ya gönderildi.



Ece iki çocuğun ölüm sebebini öğrenmeye çalışırken, eşi Zeliha ile 1 yaşındaki oğlu İzzet de hastalandı.



Eşini Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldıran Abdülrezzak Ece, sabah 3'üncü çocuğu İzzet'in de ölüm haberini aldı.



Ne bir doktor ne bir başhekim ne bir sağlık müdürü. Acılı babayı açıklama yapacak kimse yok.



Çocukları mezarda eşi yoğun bakımda.



Acılı baba, "Domuz gribi ihtimali düşünüldüyse eşim ve 3. çocuğum neden muayene edilmedi?" diye sordu.

