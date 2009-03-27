3 günde 19 bin fok öldürüldü

Dünyadan gelen tepki ve eleştirilere rağmen Kanada'da başlayan fok avının ilk üç gününde 19 binden fazla fokun vahşi yöntemlerle öldürülerek avlandığı bildirildi.



Kanada Avlanma Bakanlığı sözcüsü Phil Jenkins, av sezonunun ilk döneminde 350 avcının 19 bin 411 fok avladığını duyurdu.



Jenkins, avlanmanın "sükunet içinde olaysız geçtiğini" söylerken, fokların bu türlü avlanmasına karşı çıkan uluslararası hayvanları koruma derneği IFAW, bu açıklamayı kınadı ve "gözlemcilerin bu avlanma biçiminin vahşetine tanıklık ettiklerini" kaydetti.



IFAW gözlemcisi Cheryl Jacobson, av sırasında yaralanan bir fokun can havliyle kaçarak suya atladığını ve bu fokun suyun altında öleceğinin kesin olduğunu belirttiği açıklamasında, bu fokun resmi rakamlara dahil bile edilmeyeceğini söyledi.



Kanada hükümetinin bu yıl 280 bin civarında fokun avlanmasına izin çıkardığı belirtiliyor.

