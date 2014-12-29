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Yaşam

3 gün önce eve dönerken kaybolan liseli hâlâ bulunamadı!

İstanbul'da 16 yaşındaki Ant Sekban cuma günü okul dönüşü kayboldu

29 Aralık 2014 10:21

İstanbul Çekmeköy'de okuldan çıkıp minibüsle eve dönerken evinin yakınlarında kaybolan 16 yaşındaki Ant Sekban'dan cuma gününden beri haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Çekmeköy Reşadiye köyünde oturan Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ant Sekban, Cuma günü okuldan eve dönmek için arkadaşlarıyla birlikte minibüse bindi. Minibüsten arkadaşlarıyla birlikte cuma akşamı saat 17.15 sıralarında evinin yakınlarında inen Ant Sekban'dan bir daha haber alınamadı.

Eve gelmediği için endişelenen Sekban ailesi durumu polis ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri çevrede yaptıkları geniş çaplı aramalara rağmen Ant Sekban'ın izine rastlayamadı. Liseli genci arama çalışmalarına hava karardığı için ara verildi. Arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlanacağı öğrenildi.

 

‘3 günden beri haber alamıyoruz’

 

Ant Sekban'ın annesi ve babası konuşmazken, 3 günden beri yeğeninden haber alamadığını belirten amca İhsan Sekban, şunları söyledi:

"26.12.2014 tarihinde çocuğumuz Ant Sekban okuldan çıkıyor. Evine kadar minibüse biniyor, yaklaşık olarak 17.15 sıralarında Reşadiye Köyü'ne geliyor. Arkadaşlarıyla beraber bakkalın önünde minibüsten iniyor. Ev ile bakkal arasındaki mesafe 150 adım. 150 adım içerisinde çocuk kayboluyor. Cuma günü saat 17.15'ten beri çocuğumuz kayıp. Şu ana kadar, ilk günden beri yapılan işlemler içerisinde AKUT olmak üzere jandarma, aynı zamanda komando birlikleri olmak üzere arazi taraması yapıldı. Binaların arka tarafı orman, ön tarafı yol. Arka taraflara baktığımızdan dolayı orman taraması yapılmış durumda. Kesinlikle orman tarafında olmadığını belirlediler."

 

‘Yeğenimin kaçırılmış olma ihtimalinden endişeleniyoruz’

 

Yeğeninin kaçırılmış olabileceğinden endişelenen amca İhsan Sekban, "Ama bizim düşüncemiz içerisinde, dışarıdan gelen bir araç tarafından ya kaçırıldı ya da gitti. Sizden tek ricam, lütfen bize yardımcı olun. Zaman geçtikçe umutlar azalmak zorunda kalmasın. Bir arabadan bahsediliyor. Kapalı kasa bir araç. O araç bu köye ait bir araç değil. Bu araç dışarıdan gelmiş, minibüsten önce gelmiş. Arasında 2 dakika var. Çıkarken de minibüsle beraber onun önünde çıkmış ve gitmiş. Yani o mesafedeki gelen araç tek, o diğer araçlar tamamen köy halkına ait. Cep telefonu 10 gün önce arızalanmış, şu anda hiçbir şekilde ulaşamıyoruz" dedi.

Ant Sekban'ın yakınlarının evin önündeki endişeli bekleyişi sürüyor.

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