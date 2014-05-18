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3 gün eşinin çıkarılmasını bekledi ama cenazesine katılamadı

Taner Yıldız'ın ikna etmeye çalıştığı Sema Korkmaz, sağlık durumu nedeniyle eşinin cenaze namazına ve defin törenine katılamadı

18 Mayıs 2014 11:39

Soma’daki maden faciası sonrası madenci eşi Mustafa Korkmaz’dan iyi bir haber alabilmek için 3 gün boyunca maden bölgesinde bekleyen Sema Korkmaz fenalaşarak hastaneye kaldırılınca, eşinin cenazesine de katılamadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan yardım istemesiyle tanınan maden bölgesinden saatlerce ayrılmayan Sema Korkmaz eşinin ölüm haberini aldı. Korkmaz, arama kurtarma çalışmaları sırasında en son ulaşılan işçilerden Mustafa Korkmaz'dan eşinden gelen haber üzerine fenalık geçirdi.

İşçi Korkmaz'ın cenazesi Soma'ya bağlı Avdan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze töreninde Korkmaz'ın babası Orhan Korkmaz, amcası Mustafa Korkmaz, kardeşleri Fatih ve Bayram Korkmaz ile annesi Mehpara Korkmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Sema Korkmaz, sağlık durumu nedeniyle cenaze namazına ve defin törenine katılamadı.

 

Kasabadaki lakapları ‘madenci’

 

Hayatını kaybeden Mustafa Korkmaz'ın babasının ve dedesinin maden işçiliğinden emekli olduğu, iki kardeşinin de madende çalıştığı, bu ailenin yaşadıkları Advan'da "madenci" lakabıyla anıldığı öğrenildi.

Sema Korkmaz, facianın gerçekleştiği gün maden ocağına gitmiş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın maden ocağını ziyareti sırasında yardım istemişti.

Korkmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın önceki gün sabaha karşı dakikalar ısrarı sonucu evine dönmeyi kabul etmişti.

 

Sen gelmeden çıkartmayacağız

 

Korkmaz, 3 gün boyunca olay yerinden ayrılmamış, "Eve gitmem. Ben kocamı almadan gitmem" demişti. 9 yaşındaki oğulları Ali Berkay'ın daha fazla "perişan" olmaması yönündeki ısrarlar üzerine de "Ona ne diyeceğim. 'Anne babam da gelsin' diyecek, 'babam gelsin' diyecek, ben ne diyeceğim ona" şeklinde karşılık vermişti.

Hastane de gönderilme teklifini geri çeviren Korkmaz'a daha sonra, saat başı aranacağı sözü verilmişti. Ancak Sema Korkmaz bir kez daha "Bakamam onun yüzüne bakamam. Babasını alıp da gideceğim onun. Onun babasını götüreceğim" dedi.

Bakan Yıldız'ın ve madenci eşini ikna çabaları dakikalarca sürdü. Saat 04.00 sularında Sema Korkmaz, Yıldız'ın "Sen gelmeden çıkartmayacağız" sözleri üzerine ikna oldu.

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