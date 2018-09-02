3 gün daha sıcak sonra yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, 5 Eylül itibarıyla ülkenin büyük bölümünde sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor. Sıcaklıklar birkaç gün daha etkisini gösterecek. Hafta ortasında Türkiye'de hava değerleri yağmurla birlikte adım adım düşecek.
Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sahne olacak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgâr, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde doğu kesimleri yer yer puslu ve sisli 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39