3 gün 3 gece süren düğünde 200 kişi zehirlendi

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünde ikram edilen tavuk döneri yiyen 200 kişi zehirlendi. Ağrı'daki tüm sağlık çalışanı personellerin izinleri iptal edildi.

DHA'nın haberine göre, Doğubayazıt’a 10 kilometre uzaklıktaki 180 hane, 975 nüfuslu Dolaklı köyünde Cuma günü başlayan ve bugün sona eren düğünde ikram edilen tavuk döneri yiyen davetliler ateş, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle bugün akşam saatlerinden itibaren Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin izinli bütün personelleri acil olarak hastaneye çağrıldı. Hastaneye kaldırılan köylülerden 2 kişinin durumunun ciddi olduğu, diğerlerin ise tedavileri sürüyor. Bu arada zehirlenenleri görüntülemeye çalışan basın mensuplarından bazıları hastane güvenlik görevlileri tarafından tartaklandı.

İlçede 2 haftada 4. zehirlenme vakası

Doğubayazıt ilçesinde son 2 hafta içinde ikisi okulda biri devlet hastanesi ve biri de düğünde olmak üzere toplam 4 kez zehirlenme vakası yaşandı. Bu olaylarda 400’e yakın kişi zehirlenirken, 6 yaşındaki Beritan Hacıoğu hayatını kaybetti.