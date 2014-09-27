3 gün 3 gece sürecek düğünde 'selfie' yasağı

Hollywood’un ünlü oyuncularından, 12 senedir İtalya’nın fahri vatandaşı olan 53 yaşındaki George Clooney ile Lübnan asıllı avukat sevgilisi Amal Almuddin, 29 Eylül Pazartesi günü kanallar şehri Venedik’te evlenecek. Davetiyelere “No selfie” yazdıkları belirtilen çiftin, tüm konuklara, hatta anne babalarına bile düğün kutlamaları sırasında yanlarında cep telefonu bulundurmamalarını, sosyal medyada fotoğraf paylaşmamaları uyarısında bulundukları belirtildi.

Brad Pitt, Angelina Jolie, Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber, Matt Damon, Sandra Bullock gibi Hollywood’un yıldızlarının yanı sıra U2’nun solisti Bono, Lana De Rey ve Andrea Bocelli gibi müzik dünyasının ünlü isimleri de düğüne katılacak.

3 gün 3 gece düğün

Cuma akşamından itibaren 3 gün sürecek olan düğün kutlamalarına ilişkin detaylara, İtalyan basınında yer verildi. Yüzlerce gazeteci ve magazin basını dünden itibaren Venedik’e akın etti. Yapılan yorumlara göre, magazin basını düğün kutlamaları ve nikahtan görsel elde edemeden dönecek, çünkü bunu engellemek için çok sıkı tedbirler alındı.

Davetiyelere “No selfie” yazdıkları belirtilen çiftin, tüm konuklara, hatta anne babalarına bile düğün kutlamaları sırasında yanlarında cep telefonu bulundurmamalarını, sosyal medyada fotoğraf paylaşmamalarını tembihledikleri belirtildi.

Damat Armani, gelin Alexander Macquenn giyecek

Oscar ödüllü Clooney düğünde Giorgio Armani, imzalı bir takım, Almuddin ise, Kate Middleton’un da gelinliğini hazırlayan Sarah Burton imzalı Alexander McQueen bir gelinlik giyecek. Clooney’nin nikah şahidi Rande Gerber, gelininki ise kız kardeşi Tala olacak.

Çiftin nikahını Pazartesi öğlen saatlerinde, belediye binasının hemen yanındaki Ca Farsetti’de, Clooney’nin İtalyan politikacı, Roma eski Belediye Başkanı arkadaşı Walter Veltroni kıyacak.

Venedik Belediyesi, binanın çevresine bantlar gerecek ve saat 12.00-14.00 arasında davetlilerin dışında kuş uçurtmayacak.

Futbolcu tüneli kuruldu

Yılın düğünü olarak lanse edilen kutlamalar, Cuma akşamından başlayacak. Büyük Kanal’daki, tonlarca altın varakla bezenmiş 7 yıldızlı Aman Resort Otel’de 100’e yakın davetliye bir akşam yemeği verilecek. Cumartesi akşamı ise yine aynı otelde büyük bir düğün partisi yapılacak.



Kanallardan bir deniz taşıtıyla otele giriş yapacak olan gelin-damadın muhabirler tarafından görüntülenmemesi için iskele boyunca stadyumlarda futbolcuların kullandığına benzer bir tünel kuruldu.

Magazin basını provası

Geçtiğimiz günlerde gelinlik giymiş bir mankenin, hazırlanan özel tünel köprüden indirilip deniz taksiye bindirilerek, magazin basınının görüş alanına girip girmeyeceğinin de test edildiği basına yansıyanlar arasında. Gelin-damat ile davetliler, Pazar günü serbest zaman geçirecek. Nikahın ardından Pazartesi akşamı da özel bir düğün yemeği tertip edilecek.

Clooney’nin, daha ihtişamlı olması için otelin çeşitli yerlerine konulmak üzere antika bazı aksesuarlar ve tablolar kiralattırdığı da öne sürüldü.

Düğün yemeği menüsü henüz açıklanmazken, yemekleri Aman Otel’in şefi Riccardo De Pra hazırlayacak.