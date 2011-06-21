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Yaşam

3 gençten biri internet için soyundu!

ABD'de yapılan bir araştırma tanıdıklara çıplak veya yarı çıplak fotoğraflar göndermenin moda haline geldiğini gösterdi.

21 Haziran 2011 03:00

T24- ABD'de yapılan bir araştırma tanıdıklara çıplak veya yarı çıplak fotoğraflar göndermenin gençler arasında moda haline geldiğini gösterdi.

Pew Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen anket sonucu, bu modanın sadece gençleri değil, ünlüleri hatta politikacıları bile etkilediğine dikkat çekildi. Yaşları 18 ila 29 arasında değişen gençler üzerinde gerçekleştirilen ankete göre, bu gençlerin yüzde 33’ünün bugüne dek en az bir kez çıplak veya yarı çıplak bir fotoğrafını herhangi bir tanıdığına gönderdiği ortaya çıktı. Anketin 30 ila 49 yaş arası kişilere gerçekleştirilen bölümünde ise bu oran yüzde 17 olarak hesaplandı.

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