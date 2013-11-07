T24 LogoT24 Logo
Spor

3 Galatasaray taraftarı tutuklandı

Taraftarlar, Danimarka'da oynanan Kopenhag - Galatasaray maçından sonra gözaltına alınmışlardı

07 Kasım 2013 08:17

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, FC Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sonra gözaltına alınan 3 Galatasaray taraftarı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, salı günü Parken Stadı'ndaki maç sırasında Galatasaraylı taraftarlar arasında yaşanan arbedeye müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerine "şiddet uyguladıkları ve tehdit ettikleri" iddiasıyla gözaltına alınan 3 taraftar, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklanan 3 kişi, soruşturma sonuçlandığında tekrar mahkemeye çıkarılmak üzere Vestre Hapishanesine gönderildi.

Taraftarlardan ikisinin Almanya'dan birinin ise Holanda'dan Danimarka'ya geldiği öğrenildi.

ETİKETLER

galatasaraykopenhagtaraftartutuklandıgözaltıkopenhag maçıpolisşiddettehditarbede3 kişi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24