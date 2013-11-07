Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, FC Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sonra gözaltına alınan 3 Galatasaray taraftarı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, salı günü Parken Stadı'ndaki maç sırasında Galatasaraylı taraftarlar arasında yaşanan arbedeye müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerine "şiddet uyguladıkları ve tehdit ettikleri" iddiasıyla gözaltına alınan 3 taraftar, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Tutuklanan 3 kişi, soruşturma sonuçlandığında tekrar mahkemeye çıkarılmak üzere Vestre Hapishanesine gönderildi.
Taraftarlardan ikisinin Almanya'dan birinin ise Holanda'dan Danimarka'ya geldiği öğrenildi.