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Spor

3 futbolcuya plaket İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2011 00:49

-3 futbolcuya plaket İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Almanya ile yaptığı önemli maç öncesi, milli formayı 100'ün üzerinde giyen Rüştü Reçber, Hakan Şükür ve Bülent Korkmaz'a ödül verildi. UEFA 1. Asbaşkanı ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve TFF Başkanı Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, UEFA'nın başlattığı, ülkesinin A milli takım formasını 100'ün üzerinde giyen oyuncuları ödüllendirme uygulaması kapsamında Rüştü Reçber, Hakan Şükür ve Bülent Korkmaz'a  maç öncesi düzenlenen törenle plaketlerini verdi. Türk Telekom Arena'daki mücadele öncesi yapılan törende 119 kez ''Ay Yıldızlı'' formayı giyerek rekoru elinde bulunduran Rüştü Reçber, 112 kez milli formayı giyerek 51 gol atan Hakan Şükür ve 102 kez milli formayı taşıyan, ayrıca 100 kez milli formayı giyen ilk futbolcu olan Bülent Korkmaz plaketlerini aldı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın ismi anons edildiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükselirken, tribünler Rüştü, Hakan ve Bülent'e sevgi gösterilerinde bulundu.

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