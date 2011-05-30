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3 FIRKATEYN ADEN KÖRFEZİ'NE UĞURLANDI  ANKARA (A.A) 

30 Mayıs 2011 16:32

-3 FIRKATEYN ADEN KÖRFEZİ'NE UĞURLANDI  ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Deniz Haydutluğu ile mücadele kapsamında yeniden görevlendirilen Türk Deniz Görev Grubu'nda (TDGG) yer alacak 3 fırkateyn düzenlenen törenle Aden Körfezi'ne uğurlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, uluslararası deniz güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla TDGG 30 Mayıs-8 Ağustos tarihlerinde yeniden aktive edildi. TDGG'de görev yapacak Tümamiral Sinan Ertuğrul komutasındaki TCG Barbaros, TCG Gemlik ve TCG Gelibolu fırkateynleri ile bunlara denizde ikmal sağlayacak TCG Yb. Kudret Güngör lojistik gemisi, Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uğurlandı. TDGG, Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetlerini yürütecek, bölgede yapılan NATO ve çok uluslu harekatlara destek sağlayacak.

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