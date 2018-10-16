3 FETÖ şüphelisi, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - İSTANBUL ve Gaziantep cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı Y.A., muvazzaf teğmen A.Y. ile doktor H.Ç. Eskişehir\'de yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir- Ankara yolundaki polis denetim noktasında durdurduğu araçta yüzbaşılıktan ihraç edilen Y.A., muvazzaf teğmen A.Y. ve doktor H.Ç.\'yi yakaladı. \'Terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan 3 kişi, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.