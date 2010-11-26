-3 EYLEMCİ ÖGRENCİ SERBEST BIRAKILDI ESKİŞEHİR (A.A) - 26.11.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a, konuştuğu sırada sözlü ve yumurtalı saldırıda bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 eylemci öğrenci serbest bırakıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a, Anadolu Üniversitesinde (AÜ) düzenlenen ''Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı'' adlı sempozyumun açılışında konuşma yaparken, yumurta ve çakmak atıp sözlü saldırıda bulundukları için gözaltına alınan Öğrenci Kolektifleri Grubu üyesi AÜ öğrencileri D.A, Y.Ç. ve C.A, ''yaralamaya teşebbüs ve hakaret'' suçlarını işledikleri savıyla adliyeye sevk edildi. Kız öğrenci D.A, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, erkek öğrenciler Y.Ç. ve C.A. ise mahkemeye sevk edildi. Söz konusu 2 öğrenciye denetimli serbestlik uygulandı. Erkek öğrencilerin toplum yararına hangi hizmeti uygulayacaklarının daha sonra belirleneceği öğrenildi.